التعليم تعلن قبولات المنحة المجانية الخاصة بالمجموعة الطبية

2021/01/03 | 15:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، قبول ألفين وسبعمئة وستة وسبعين طالبا ضمن قناة المنحة المجانية الخاص بالمجموعة الطبية (طب، طب أسنان، الصيدلة) في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2021/2020.وأكدت الوزارة، في بيان، أن “المقاعد المجانية تنافس عليها سبعة عشر ألف وتسعمئة وثمان وستون طالبا على وفق آلية مدروسة وضوابط حددت المشمولين […]

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