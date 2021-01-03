صحة الكرخ تعلن احصائية كورونا منذ ظهور الفيروس حتى نهاية 2020

2021/01/03 | 16:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، اليوم الأحد، إحصائية بعدد الإصابات وحالات الشفاء والوفيات بفيروس كورونا في الجانب، وذلك منذ ظهور الجائحة في العراق عام 2020 وحتى نهاية العام.

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