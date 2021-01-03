بالصور.. مسيرة السيادة و تجديد العهد

2021/01/03 | 16:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شاركت جموع مليونية في ساحة التحرير، اليوم الاحد، لاحياء الذكرى الاولى لاستشهاد قادة النصر.

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