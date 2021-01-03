2021/01/03 | 16:04 - المصدر: الايام نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ شاركت جموع مليونية في ساحة التحرير، اليوم الاحد، لاحياء الذكرى الاولى لاستشهاد قادة النصر.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. مسيرة السيادة و تجديد العهد) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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