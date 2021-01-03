2021/01/03 | 16:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية شرطة، اليوم الأحد، توضيحا حول الاعتداء الذي وقع على عدد من السياح ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.

وقالت المديرية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه في ليلة رأس السنة، وقع اعتداء امام مجمع فاميلي مول في مدينة أربيل العاصمة، وهاجم بعض الأشخاص بعض من السائحين وقاصدي هذا المكان، وألحقوا أضراراً بعدد من الحافلات والسيارات، لهذا قامت قوات الأمن والشرطة باعتقال "16" متهماً وألقي القبض عليهم بموجب المادتين 477 و413 من قانون العقوبات.

واضافت: انه يمكن لأي شخص تعرض للأذى في هذه الواقعة زيارة مديرية شرطة محافظة أربيل لاتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدة للمواطنين في أربيل أن كل من يرتكب جريمة لن يفلت من القانون وسيواجه القانون بعزم قوات مديرية شرطة محافظة أربيل وغيرها من قوات الأمن في أربيل.

PUKmedia اعلام شرطة اربيل

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة أربيل تصدر ايضاحا حول الاعتداء على السائحين) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة أربيل تصدر ايضاحا حول الاعتداء على السائحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).