اعادة تنظيم عمل سيارات الاجرة في الاقليم

2021/01/03 | 16:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية نقل محافظة السليمانية، البدء بعملية اعادة تنظيم عمل سيارات الاجرة في اقليم كوردستان وذلك بوضع لواصق خاصة على سياراة الاجرة.

ونقلت فضائية كوردسات عن مدير نقل السليمانية صديق محمد، اليوم الاحد، قوله: انه كان من المقرر ان ينفذ المشروع خلال العام المنصرم 2020، الا ان اجراءات مواجة جائحة كورونا ادت الى توقف العمل بالمشروع، مشيرا الى ان امحافظة السليمانية بدأت به.

واضاف: انه من المقرر خلال الاشهر الست المقبلة الانتهاء من وضع لواصق خاصة على سيارات الاجرة في محافظات الاقليم، مبينا ان الهدف من المشروع هو لتنظيم عمل سيارات الاجرة وتوفير فرص عمل للمواطنين العاطلين وكذلك فصل سيارات الاجرة العاملة داخل المدن مع تلك التي تعمل بين المحافظات.

PUKmedia متابعة

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