الامن النيابية: القوة البحرية ستقدم تقريرا مفصلا عن اللغم خلال ساعات

2021/01/03 | 16:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاحد، عن وجود خمس جهات امنية تحقق باللغم الذي التصق بالباخرة في الموانئ، مبينة ان الساعات المقبلة ستشهد تقديم تقرير مفصل من قيادة القوة البحرية.

وقال عضو لجنة الامن النيابية بدر الزيادي لـ/المعلومة/ ان “اصابع الاتهام لا يمكن توجيهها الى اي جهة حتى الان بموضوع اللغم”.

واضاف ان “الباخرة تحتوي على كاميرات مراقبة ورصد دقيقة وعالية جدا”، مشيرا الى ان “الجهات الامنية من خمس جهات تحقق بالأمر”.

واوضح الزيادي ان “قيادة القوة البحرية ستعود الى كاميرات المراقبة وتقدم تقرير مفصل خلال الساعات المقبلة للجنة الامن النيابية لمعرفة الجهة التي تقف خلف اللغم او اذا كان الحادث عرضيا”.انتهى25و

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