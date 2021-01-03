2021/01/03 | 16:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت وزارة التخطيط، الأحد، إن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020 بلغت 57 بالمئة، وأكدت أنه يشكل 80 بالمئة من الموازنة العامة للبلاد.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في تقرير له، إن "نشاط تجارة الجملة والمفرد والفنادق جاء ثانيا من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.05 بالمئة".

ولم يورد التقرير قيمة الناتج المحلي الإجمالي للعراق خلال العام الماضي.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، بعيدا عن اتفاقيات خفض الإنتاج.

وأوضح التقرير أن "نشاط الحكومة العامة جاء بالمرتبة الثالثة بنسبة 7.91 بالمئة، وحل بعدها النشاط الزراعي والصناعي بنسبة 4.77 بالمئة و 1.67 بالمئة على التوالي في الناتج المحلي".

وزاد: "الاقتصاد العراقي وفقا للإحصائية ما زال ريعيا باعتماده على نشاط النفط كمصدر أساسي للدخل..



واردات الخام تمثل مصدر رئيسي لتمويل الموازنة وبنسبة تزيد عن 80 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة".

وبحسب الأرقام الصادرة من وزارة النفط العراقية، تراجعت الإيرادات المالية من مبيعات النفط في 2020 بنسبة 47 بالمئة إلى 41.7 مليار دولار من 78.55 مليار دولار في 2019.

ويعيش العراق أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار النفط تحت ضغط جائحة كورونا، التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط: 57 بالمئة مساهمة النفط بالناتج المحلي في 2020) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط: 57 بالمئة مساهمة النفط بالناتج المحلي في 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).