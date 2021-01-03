مانشستر سيتي يفتح تحقيقاً مع لاعبه

2021/01/03 | 16:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

قرر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، فتح تحقيق داخلي مع لاعبه الفرنسي بنيامين ميندي، بعدما انتهك الأخير قواعد فيروس كورونا.

وذكرت شبكة “سكاي” البريطانية، أن “مانشستر سيتي سيبدأ تحقيقًا داخليًا مع بنيامين ميندي الذي انتهك قواعد فيروس كورونا، من خلال تجمع مع أصدقائه في منزله بـ حفلة ليلة رأس السنة الجديدة”.

يدوره، أكد مانشستر سيتي ن “ادارة النادي اصيبت بخيبة أمل بسبب الحادث، كما أكد النادي على أنه على علم بخرق قواعد فيروس كورونا ليلة رأس السنة من قبل لاعبه”.

وأشار النادي إلى أن “التقارير التي انتشرت حول الواقعة أسيء تفسيرها، وأن اللاعب اعتذر علنًا عن الخطأ الذي ارتكبه، لكن النادي سيجري تحقيقًا داخليًا معه”.

مانشستر سيتي سيواجه تشيلسي مساء اليوم ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مع غياب 5 لاعبين بسبب إصابتهم بـ فيروس كورونا.



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