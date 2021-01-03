صحة الكرخ تعلن تسجيل أكثر من 93 ألف إصابة بكورونا منذ تفشي الوباء

2021/01/03 | 16:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مدير صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، اليوم الأحد، عن تسجيل أكثر من 93 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء.

وقال الحجامي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه “في نهاية عام ٢٠٢٠ الذي شهد في بدايته ظهور اول الاصابات بفايروس كورونا المستجد19 في جانب الكرخ من بغداد بلغ عدد الاصابات المؤكدة اكثر من ٩٣ الف اصابة و اكثر من ٩٠٠ حالة وفاة و بحدود ٩٠ الف حالة شفاء، بلغت نسبة الوفاة اقل من ١٪ و نسبة الشفاء قاربت ٩٦ %”.

وأضاف أنه “كان معدل تسجيل الاصابات في شهر ايلول اكثر من الشهور الاخرى، بينما كان معدل الوفيات مرتفعاً في شهر تموز، و في شهر تشرين الأول بدأ معدل الشفاء يفوق معدلات الاصابة، و بدء معدل الوفيات ينخفض من بعد شهر تموز”.

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