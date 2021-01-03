بوغبا يرحل عن “الشياطين الحمر” في الميركاتو الصيفي

2021/01/03 | 16:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت تقارير صحافية إنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد اتخذ قراره ببيع نجمه الفرنسي بول بوغبا في الصيف، بعد موافقته على عدم توقيع الفرنسي على عقد جديد.

قالت صحيفة مرور: “تمتع بوغبا 27 عاماً، بعودة مذهلة إلى المستوى، منذ أن أكد وكيله مينو رايولا مرة أخرى في الأشهر الماضية، أن لاعب خط الوسط البالغ قيمته 89 مليون جنيه إسترليني يريد مغادرة “أولد ترافورد”.

وأطلق يونايتد عقداً مدته عام واحد يربطه بالنادي حتى صيف 2022 في أكتوبر (تشرين الأول).

وكان بوغبا اللاعب الأغلى في العالم عام 2016، بعد أن عاد إلى أولد ترافورد من جديد، بعد فترة لعبه مع يوفنتوس.

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