إدارة الكرخ تكرم فريقها الكروي بعد الفوز على الطلبة في الممتاز

2021/01/03 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

كرمت الهيأة الادارية لنادي الكرخ اليوم الاحد (3 كانون الثاني 2021)، فريقها الكروي بعد الفوز على فريق الطلبة يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة 12 بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،إن" إدارة النادي إجتمعت بالفريق اليوم الاحد في أول وحدة تدريبية للفريق بعد الفوز على الطلبة وكرمت اللاعبين مالياً، وباركت للفريق الفوز ، وأثنى رئيس النادي شرار حيدر على جهود اللاعبين والاداء المميز في اللقاء".

من جانبه أكد رئيس النادي شرار حيدر في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن" فريقنا شاب ويحتاج الى الدعم والتحفيز وان الفوز على الطلبة جاء في وقت كان الفريق بحاجة للفوز ، وأن الادارة مستمرة في دعم الفريق من اجل الظهور بالمستويات الفنية الجيدة وهذا ماحدث أمام الطلبة".

وكان فريق الكرخ قد حقق الفوز على الطلبة 2-1، سجل للفائز محمود خليل، ومنتظر عبد الامير.

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