مصرع شاب بانفجار إطار عجلة حمل في واسط

2021/01/03 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- واسطافاد مصدر محلي من داخل محافظة واسط، اليوم الاحد، بمصرع شاب بنتيجة تعرض لانفجار عجلة نوع حمل.وقال المصدر، ان "الشاب حيدر حلواص، فارق الحياة بعدما إنفجر عليه إطار عجلة حمل في مدينة الكوت بمحافظة واسط".

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