كشف هوية مدرب الطلبة الجديد

2021/01/03 | 16:23 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر خاصة، معلومات المدرب الجديد لفريق كرة القدم بنادي الطلبة.

وقال مصدر من داخل ادارة النادي إن “ادارة نادي الطلبة وبعدما اعلنت اعتمادها على الكادر التدريبي المساعد، قررت التعاقد مع مدرب جديد خلفاً للمدرب أحمد خلف”.

واوضح ان “ادارة النادي اتفقت مع المدرب صادق سعدون لتدريب الفريق وقيادته في الموسم الحالي”، مبيناً ان “الاعلان الرسمي للصفقة خلال ساعات”.

يذكر ان مدرب الانيق احمد خلف قدم استقالته بشكل رسمي من الفريق.

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