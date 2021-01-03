61 بؤرة إصابة وخطة للذبح الجماعي.. إنفلونزا الطيور تضرب فرنسا

2021/01/03 | 16:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت فرنسا 61 بؤرة لتفشي انفلونزا الطيور في الأول ميناير، معظمها في منطقة لاند (جنوب غرب)، وهي زيادة ب40 بؤرة في غضون أيام، وفق أحدث تقرير لوزارة الزراعة الأحد.

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