الموقف الوبائي لكورونا في عموم العراق

2021/01/03 | 16:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في عموم العراق.

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