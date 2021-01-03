عملية استباقية لشل حركة داعش في كركوك

2021/01/03 | 16:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} نفذت قطعات الشرطة الاتحادية، الاحد، عمليات استباقية لشل حركة داعش الارهابي في كركوك.

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