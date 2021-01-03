خبيرة أمريكية ردا على مخاوف بشأن لقاحات كورونا: العمل بدأ قبل 17 عاما

2021/01/03 | 16:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أعلنت خبيرة الصحة الأمريكية، جاين مورغان، ردا على المخاوف المتعلقة بسلامة وفعالية اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، أن تطوير هذه العقاقير جاء بناء على تجربة علمية طولها 17 عاما.

وجاء هذا التصريح على لسان مورغان، وهي خبيرة في مستشفى “بيدمونت” في ولاية أتلانتا، في مقابلة أجرتها معها شبكة “سي إن إن” قبل ساعات من تلقيها الجرعة الأولى من لقاح ضد الوباء.

وأشارت الخبيرة إلى أن المخاوف التي يشعر بها بعض الناس، وخاصة في الأوساط العلمية، تتركز على سرعة تطوير اللقاحات، مضيفة: “لكن عندما ننظر إلى هذه المسألة ونفكر فيها من الناحية العلمية، فقد ظهر فيروس SARS (وهو فيروس الجهاز التنفسي الحاد) لأول مرة لدينا في عام 2003، وهذا فيروس كورونا المستجد معروف باسم SARS-CoV-2 لأن تسلسله الجيني يتطابق بدرجة تصل 70% مع ما رأيناه في فيروس SARS”.

وتابعت: “كان لدينا 17 عاما لفهم هذا الفيروس، وبدأنا بدراسته لأول مرة في عام 2003، وفي عام 2020 عندما رأينا أول حالة لـ”كوفيد-19″ في أراضينا، كانت لدينا خبرة طولها 17 عاما، وقد تم جمع كافة البيانات قبل السريرية وتحليل وتحديد كامل التسلسل الجيني وجميع الأزواج الأساسية الـ30 ألفا”. انتهى25س

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