PUKmedia يكشف تفاصيل هجوم داعش على جلولاء

2021/01/03 | 16:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم ارهابيو داعش ليلة السبت، عدة نقاط عسكرية قرب جسر حلوان في جلولاء، ما اسفر الاشتباكات عن مقتل واصابة 8 جنود.

واوضح مصدر مطلع لـPUKmedia: :ان الارهابيين هاجموا قوة للمغاوير قرب جسر حلوان، موضحا، ان الاشتباكات اسفرت عن مقتل جندي واصابة 7 آخرين بجروج متباينة.

واضاف: ان الجرحى تم نقلهم الى مستشفى جلولاء لتلقي العلاج اللازم، مشيرا الى ان المواجهات اسفرت عن استشهاد احمد قاسم وهو من سكنة صلاح الدين ـ قضاء بلد، امام الجرحى فهم:

ص.



ل من سكنة بعقوبة

غ ـ ع من سكنة بلدروز

ح.



خ من سكنة بغداد

ص.ع من سكنة بلدروز

ح.



خ من سكنة حمرين

ع.



هـ من سكنة بلدروز

ح.



ك من سكنة ناحية السلام

PUKmedia خاص

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