بالوثيقة.. أحدث حصيلة للاصابات والتعافي والوفيات بكورونا في العراق

2021/01/03 | 16:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة في الحكومة الاتحادية، يوم الاحد،عن تسجيل 1974 حالة تعافي من فايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، أنه تم تسجيل 1974 حالة شفاء من فايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، فضلاً عن 742 إصابة، بالإضافة إلى 5 حالات وفيات.

واضافت: ان عدد حالات التعافي الكلية من الفايروس بلغ 543720، لافتة الى ان نسبة التعافي وصلت الى 91%.

وادناة وثيقة توضح عدد وتوزيع حالات الاصابة والشفاء والوفيات بكورونا بعموم العراق.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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