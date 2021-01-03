بيان من شرطة أربيل إلى ضحايا ’اعتداءات’ طالت سائحين عرب في ليلة رأس السنة

2021/01/03 | 16:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل، الاحد، اعتقال 16 متهماً على خلفية حوادث "عنصرية" طالت سائحين عرب خلال احتفالات رأس السنة.

وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 كانون الثاني 2021)، "في ليلة رأس السنة، وقع اعتداء أمام مجمع فاميلي مول في مدينة أربيل العاصمة، وهاجم بعض الأشخاص بعض من السائحين وقاصدي هذا المكان، وألحقوا أضراراً بعدد من الحافلات والسيارات، لهذا قامت قوات الأمن والشرطة باعتقال "16" متهماً وألقي القبض عليهم بموجب المادتين 477 و413 من قانون العقوبات".

ودعت المديرية، من "تعرض للأذى في هذه الواقعة زيارة مديرية شرطة محافظة أربيل لاتخاذ الإجراءات القانونية"، مؤكدة أن "كل من يرتكب جريمة لن يفلت من القانون وسيواجه القانون بعزم قوات مديرية شرطة محافظة أربيل وغيرها من قوات الأمن في أربيل".

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