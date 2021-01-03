التخطيط: نحو ربع سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر

2021/01/03 | 16:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة التخطيط، عن ارتفاع نسبة الفقر بين سكان العراق خلال العام الماضي.

وأكد المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي أن ظروف الازمة المالية المرافقة لتراجع أسعار النفط، وتداعيات جائحة كورونا التي مر بها العراق، أدت الى ارتفاع نسبة الفقر لتشمل نحو ربع سكان البلاد، بعد ان كان النسبة بالعام الفين وتسعة عشر عشرين بالمئة، مشيرا الى وجود إجراءات تهدف الى خفض نسبة الفقر، وذلك من خلال زيادة في تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية بنحو اثنين ترليون دينار، إضافة الى إجراءات الصندوق الاجتماعي للتنمية، الذي تم إنشاؤه في وقت سابق، ليشمل ثلاث محافظات كمرحلة أولى.

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