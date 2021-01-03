2021/01/03 | 16:47 - المصدر: روسيا اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العراق.. العامري: على الجميع الاستعداد للمقاومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/03 | 16:47.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. العامري: على الجميع الاستعداد للمقاومة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. العامري: على الجميع الاستعداد للمقاومة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. العامري: على الجميع الاستعداد للمقاومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).