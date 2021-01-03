شاهد رسائل المشاركين بمراسم تأبين شهداء النصر في بغداد

2021/01/03 | 16:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كاظم الجابري آمر اللواء الثامن لسرايا عاشوراء، معزيا الشعب العراقي والشعب الايراني والامة الاسلامية، في الذكری الاولی لاستشهاد قاسم سليماني وأبوم...

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