2021/01/03 | 16:49 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفيلي: حكومة الاقليم تبيع النفط بسعر ادنى من قيمته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/03 | 16:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفيلي: حكومة الاقليم تبيع النفط بسعر ادنى من قيمته) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفيلي: حكومة الاقليم تبيع النفط بسعر ادنى من قيمته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).