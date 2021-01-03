إليسا تشن هجوماً “لاذعاً” على الحرس الثوري الإيراني

2021/01/03 | 16:49 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ شنت الفنانة اللبنانية، إليسا، هجوما لاذعا على الحرس الثوري الإيراني بعد تصريحاته الأخيرة بشأن أن “كل الصواريخ الموجودة في غزة ولبنان تمت بدعم إيراني، وأنها الخط الأمامي الإيراني لمواجهة إسرائيل”.وغردت عبر حسابها على موقع “تويتر”: “الحرس الثوري الإيراني يقول إن صواريخ لبنان وغزة هي من دعمها وخطها الأمامي لمواجهة إسرائيل”.وطالبت الفنانة اللبنانية بالرد على تصريحات الحرس الثوري الإيراني قائلة: “أين رئيس الجمهورية من هذا الكلام، أين الدولة كلها من هذا الكلام، نحن ما شأننا بكم.الذي هو قوي إلى هذا الحد يروح يحارب من عنده، ما هذا الفجور وما هذه الوقاحة وماذا عن كون المسؤولين بلا شرف […]

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