المباشرة باعادة فتح جميع الطرق التي اغلقت اليوم في العاصمة

2021/01/03 | 16:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مصدر امني، اليوم الاحد، أن القوات الامنية باشرت باعادة فتح جميع الطرق التي اغلقت اليوم في بغداد.

وقال المصدر في حديث صحفي، ان “القوات الامنية باشرت اليوم، باعادة فتح جميع الطرق التي اغلقت صباح اليوم في بغداد”، مبينا ان “الساعات القليلة القادمة ستكون سالكة امام حركة المركبات”.

يذكر ان القوات الامنية اغلقت صباح اليوم، عددا من الطرق في بغداد لتامين تظاهرات انطلقت في ساحة التحرير وسط العاصمة، في ذكرى اغتيال نائب رئيس هية الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني.

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