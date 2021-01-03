البابا فرنسيس يدين الذين سافروا خارج بلادهم لقضاء إجازاتهم فرارا من إجراءات كورونا

2021/01/03 | 16:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

دان البابا فرنسيس، اليوم الأحد، الأشخاص الذين سافروا خارج بلادهم لقضاء إجازاتهم فرارا من إجراءات الحجر العام السارية بسبب فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه "كان يجب عليهم إظهار إحساس أكبر بمعاناة الآخرين".

ولفت البابا إلى أنه طالع تقارير في الصحف عن أناس سارعوا للحاق بالرحلات الجوية، "فرارا من الإجراءات الصحية الحكومية، والتماسا للمتعة في أماكن أخرى".

وقال مؤنبا المسافرين: "لم يفكروا في من بقوا في البلاد، ولا في المشاكل الاقتصادية لكثير من الناس الذين يمرون بأوقات صعبة بسبب الحجر العام، ولا في المرضى، فكروا فقط في قضاء العطلة والتماس المتعة".

وأعرب عن حزنه من مكتبة القصر الرسولي في الفاتيكان قائلا: "أحزنني هذا حقا".

جدير بالذكر أن الكثير من الدول أعلنت عن إجراءات صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 84 مليون إنسان في العالم، وفقا لآخر إحصاء لـ"رويترز".

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