انتهاء تظاهرات إحياء ذكرى استشهاد قادة النصر في ساحة التحرير

2021/01/03 | 16:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / انهت الجموع المليونيـة تظاهرات إحياء ذكرى السنوية الاولى لاستشهاد قادة النصر ، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فيما بدأت القوات الامنية بإعادة فتح الطرق المغلقة تباعاً ./انتهى5

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