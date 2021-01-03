إيقاف خطوط كهرباء الطوارئ عن جميع المؤسسات باستثناء الماء والصحة‎ في محافظة نينوى

2021/01/03 | 16:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/باشرت محافظة نينوى بإيقاف خطوط كهرباء الطوارئ عن جميع المؤسسات الحكومية في المحافظة باستثناء مؤسسات الصحة والماء، وذلك في محاولة لزيادة ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين.وقال محافظ نينوى نجم الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ بانه" تم إيقاف خطوط كهرباء الطوارئ عن جميع المؤسسات، عدا مشاريع الماء والصحة، وذلك لدعم تجهيز الطاقة الكهربائية ورفع عدد ساعات التجهيز بالكهرباء في عموم المحافظة"/انتهى

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