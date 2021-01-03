لافند، تعلم الإنكليزية بطلاقة والعزف على البيانو وهو في الثامنة من عمره، تعرف على قصته

2021/01/03 | 16:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر لافند لم يكمل الـ 8 سنوات، يتحدث الانجليزية، ويقرأ ويكتب الاشياء البسيطة التي تناسب عمره، كما أنه يجيد اجراء العمليات الحسابية بها، اضافة الى عزفه البيانو متعلماً من تلقاء نفسه؛ وهو لافند عامر من قرية بحزاني ناحية بعشيقة، لنتعرف عليه، وكيف استطاع تنمية مهاراته، ومن ساعده وما هي الاسس التي …

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