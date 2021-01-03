انتقد العنف في بيلاروس.. البابا فرنسيس يقبل استقالة مطران مينسك

2021/01/03 | 16:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل البابا فرنسيس استقالة مطران الكاثوليك في مينسك، حسبما أعلن الفاتيكان، الأحد، بعدما انتقد الحكومة البيلاروسية والعنف ضد متظاهرين.

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