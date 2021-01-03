نائب: مخصصات كردستان ضمن الموازنة جاءت على حساب الوسط والجنوب

2021/01/03 | 16:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

بين النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الاحد، ان المخصصات المالية ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ لاقليم كردستان جاءت على حساب محافظات الوسط والجنوب.

وقال كريم في تصريح لـ / المعلومة/ ، ان “مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي يمثل ضربة كبيرة للاقتصاد العراقي”، لافتا الى ان “الموازنة ستحمل البلاد ديون كبيرة واعباء مالية خطيرة”.

واضاف ان “هنالك مبالغة حكومية في الارقام الموضوعة ضمن الموازنة”، مبينا ان “الاموال المخصصة لاقليم كردستان جاءت على حساب مستحقات محافظات الوسط والجنوب”.

ودعا تحالف الفتح، اليوم الاحد، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتقديم استقالتها على خلفية فشلها في ادارة الملف الاقتصادي للبلاد.

واستبعدت اللجنة المالية النيابية، امس السبت، تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ داخل مجلس النواب وفق الصيغة الحالية.



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