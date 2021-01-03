تعظيم سلام للوجدان الشعبي المصري .. - حمدى عبد العزيز

2021/01/03 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمدى_عبد_العزيز رغم حالة الهرولة التي تشهدها المنطقة العربية نحو التبرك بالتطبيع مع إسرائيل نيلاً للرضا الأمريكي .، وبالرغم من أن مصر الرسمية هي أول من أبرم مايسمي باتفاقيات السلام ، ورغم الجهود والمحاولات المزمنة - عبر مايزيد علي الأربعة عقود من الزمان - لفرض التعامل الشعبي مع الكيان الصهيوني علي المصريين كأمر واقع ، ستظل مآلات هذه الجهود والمحاولات للفشل ، وسيظل الشعب المصري هو الشعب العصي علي التطبيع ..< ......





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