محافظة عراقية تسجل حصيلة منخفضة جداً من إصابات كورونا الجديدة

2021/01/03 | 17:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

أعلنت دائرة صحة محافظة الانبار، الاحد، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان إن “الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، والبالغة 9 إصابة التي سجلت هذا اليوم في محافظة الانبار، وتوزعت على النحو التالي: قضاء الرمادي 8، قضاء الخالدية 1، اما الشفاء 17 حالة”.

ودعت صحة الانبار “جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار وتجنب التجمعات وعدم اقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الانبار او مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض”.

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