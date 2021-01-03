ميسي على اعتاب رقم قياسي جديد

2021/01/03 | 17:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقف نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، على أبواب تحطيم رقم قياسي جديد في اللقاء الذي يجمع "البلوغرانا" و"هويسكا"، ضمن منافسات الجولة الـ17 في "الليغا" الإسبانية.

وينتظر ميسي رقم قياسي جديد في مباراة اليوم، هو وصوله إلى مباراته رقم 500 في الدوري الإسباني بقميص برشلونة، أي أنه سيصبح ثالث أكثر لاعب مشاركة في "الليغا" بعد تشافي هيرنانديز (505 مباراة) وأندوني زوبيزاريتا (622 مباراة).

وبمباراة اليوم سيصل ميسي إلى مباراته الرسمية رقم 750 بقميص برشلونة في جميع المنافسات، وبفارق 16 مباراة فقط مع تشافي، حسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

ولعب تشافي 505 مباريات بقميص برشلونة في الليغا، أي أن ميسي يحتاج إلى 5 جولات فقط لمعادلة هذا الرقم، كما يحتاج إلى 16 مباراة ليكون أكثر لاعب مشاركة في تاريخ النادي الكتالوني.

PUKmedia عن سكاي نيوز

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