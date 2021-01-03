كشف جريمة قتل بشعة ضحيتها شاب بعد 72 ساعة من إرتكابها

2021/01/03 | 17:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت شرطة محافظة بابل، ملابسات جريمة قتل بشعة راح ضحيتها مواطن شاب، خلال 72 ساعة من إرتكابها.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فريق عمل من قسم الشرطة ومكافحة الإجرام في قضاء المسيب ضمن مديرية شرطة محافظة بابل التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، كشف جريمة قتل بشعة …

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