كورونا في كردستان.. تسجيل 97 إصابة جديدة ووفاة واحدة

2021/01/03 | 17:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الاحد، تسجيل 97 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.وجاء في بيان لصحة الاقليم لقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “سجلت 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اقليم كردستان (أربيل 21، السليمانية 48، دهوك 26، كرميان 2)”.وأشار الى “تسجيل …

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