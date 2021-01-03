ميسان.. القبض على متهم ضمن عصابة قتل وتسليب وتجارة المخدرات

2021/01/03 | 17:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليم الاحد، إلقاء القبض على متهم ضمن عصابة قتل وتسليب وتجارة المخدرات.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعملية امنية نوعية، تمكن قسم شرطة الميمونة التابع لشرطة محافظة ميسان من القاء القبض على متهم يعمل ضمن عصابة قتل وتسليب وتجار المخدرات”.وأوضح البيان، انه …

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