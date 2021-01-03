الكتابة بالنيابة أو انتحال الرسائل الجامعية.. ظاهرة فساد من نوعٍ آخر تتخذ طريقها بشراهة باتجاه التعليم

2021/01/03 | 17:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظاهرة بدأت تنتشر في أوساط الطلبة

الجامعيين وغيرهم حيث إن بعض الطلبة

يسطون على أبحاث غيرهم وينسبونها

لأنفسهم بل تعدى الأمر ذلك فأصبح لدينا

بعض المكتبات ومراكز الإنترنت التي

تبيع بحوثاً جاهزة للطلبة وال

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