الكعبي يعلن تفعيل عمل لجنة تلقي شكاوى المسيحيين داخل البلاد وخارجها

2021/01/03 | 17:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاحد، عن بدء عمل اللجنة التي وجه بتشكيلها السيد مقتدى الصدر لتلقي الشكاوى المتعلقة بعقارات المسحيين واملاكهم المغصوبة.وذكر الكعبي في بيان، أن “اللجنة التي وجه بتشكيلها السيد مقتدى الصدر ، لتلقي شكاوى الاخوة المسيحيين والمتعلقة بأملاكهم وعقاراتهم المغصوبة ، بدأت بعملها اليوم وتم وضع الاجراءات العملية المتفق عليها موضع التنفيذ”.واشار الى “العمل مع اعضاء اللجنة عبر تلقي شكاوى الأخوة المسيحيين داخل البلاد وخارجه ، والتنسيق الدائم مع الجهات القضائية و الحكومية لمحاسبة كل من يثبت تجاوزه واعتداءه على ممتلكات شركاء الوطن”.ودعا الكعبي وزارة الخارجية للتعاون من خلال […]

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