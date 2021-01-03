الطلبة يسمي مدرباً جديداً لحراس المرمى

2021/01/03 | 17:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اعلن نادي الطلبة الرياضي، تسمية سعد ناصر، مدرباً لحراس مرمى كرة “الانيق”.

وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “الهيئة الادارية للنادي سمت حارس مرمى الطلبة والمنتخب الوطني السابق سعد ناصر مدرباً لحراس مرمى الفريق خلفاً للكابتن عبد الكريم ناعم الذي اعتذر عن تكملة المشوار مع الفريق”.

واضافت أن “ناصر اتفق مع ادارة النادي على بنود العقد والذي سيستمر الى نهاية الموسم الحالي بشكل اولي لحين اتضاح الرؤيا للمدرب”، مبيناً ان “ناصر التحق بالتدريبات اليوم الاحد وقاد تدريبات الحراس رفقة المدربين ابراهيم عبد نادر وفريد مجيد”.

وتابعت ان “الهيئة الادارية للنادي تنفي تسمية اي مدرب لقيادة الفريق الاول ولا زالت في طور مناقشة الاسماء لاختيار الانسب في الوقت الحالي”.

يذكر أن المدرب احمد خلف قدم استقالته بشكل رسمي يوم امس.



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