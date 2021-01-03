اربيل: القاء القبض على المعتدين قرب فاميلي مول على السائحين

2021/01/03 | 17:21 - المصدر: سفن سكاي

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أعلنت شرطة محافظة أربيل، يوم الأحد، إلقاء القبض على عدد من منفذي الاعتداءات بحق السائحين أمام مجمع “فاميلي مول”.وفيما طالبت من المعتدى عليهم، زيارة مديرية شرطة المحافظة لإكمال الإجراءات القانونية، أكدت أن كل من يرتكب جريمة لن يفلت من القانون.

وذكر بيان لمديرية شرطة أربيل أنه “في ليلة رأس السنة، وقع اعتداء امام مجمع فاميلي مول في مدينة أربيل العاصمة، وهاجم بعض الأشخاص بعض من السائحين وقاصدي هذا المكان، و ألحقوا أضراراً بعدد من الحافلات والسيارات,

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