الكعبي يدعو الحكومة لوضع الضمانات الكفيلة بالسيطرة على غلاء اسعار السلع

2021/01/03 | 17:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، اليوم الاحد، الحكومة الى وضع الضمانات اللازمة والكفيلة بالسيطرة على غلاء اسعار السلع والمواد الغذائية الذي حصل بعد ارتفاع اسعار صرف الدولار.

وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب، في بيان صحفي، ان “الكعبي التقى عمار الحكيم رئيس تحالف عراقيون ،بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب”.

وأكد الكعبي ان “مجلس النواب بدورته الحالية حريص تشريع كافة القوانين الضامنة لاجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وتمنح الفرص الواسعة للكفاءات النزيهة بتمثيل الشارع العراقي”، مشيرا الى ان “هذه العملية لن تتم دون الاسراع في تشريع قانون المحكمة الاتحادية بغية اعطاء الشرعية الكاملة لهذه الانتخابات وعليه يجب ضمان رصانة هذا القانون المهم”.

واكد الكعبي على “وجوب اقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لهذا العام بوقت مبكر وبما يحفظ الطبقات الهشة واصحاب الدخل المحدود، والتركيز على تعظيم الموارد غير النفطية وتنشيط آليات أخرى تتعلق بمكافحة الفساد واحكام السيطرة على المنافذ وترشيد الإنفاق غير الضروري وجذب الاستثمار للبلد”، داعيا الحكومة والجهات والمؤسسات الرقابية و المعنية الاخرى “لوضع الضمانات اللازمة والكفيلة بالسيطرة على غلاء اسعار السلع والمواد الغذائية الذي حصل بعد ارتفاع اسعار صرف الدولار مما اثقل كاهل المواطن بشكل كبير”.

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