شرطة اربيل تصدر توضيحاً بشأن ما حصل في ليلة رأس السنة

2021/01/03 | 17:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت مديرية شرطة اربيل ، اليوم الاحد، توضيحا بشأن ما حصل في ليلة رأس السنة، مشيرة الى اعتقال 16 متهما.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه “في ليلة رأس السنة، وقع اعتداء امام مجمع فاميلي مول في مدينة أربيل العاصمة، وهاجم بعض الأشخاص بعض من السائحين وقاصدي هذا المكان، وألحقوا أضراراً بعدد من الحافلات والسيارات، لهذا قامت قوات الأمن والشرطة باعتقال 16 متهماً وألقي القبض عليهم بموجب المادتين 477 و413 من قانون العقوبات”.

واضافت المديرية انه “يمكن لأي شخص تعرض للأذى في هذه الواقعة زيارة مديرية شرطة محافظة أربيل لاتخاذ الإجراءات القانونية”، لافتة الى ان “كل من يرتكب جريمة لن يفلت من القانون وسيواجه القانون بعزم قوات مديرية شرطة محافظة أربيل وغيرها من قوات الأمن في أربيل”.

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