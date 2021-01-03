2021/01/03 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

حقق إنتر ميلان فوزا عريضا على ضيفه كروتوني بنتيجة 6-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وتناوب على تسجيل سداسية الإنتر كل من الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز "هاتريك" في الدقائق 20 و57 و78 ولوكا ماروني بالخطأ في مرماه (د.31) والبلجيكي روميلو لوكاكو (د.64) والمغربي أشرف حكيمي (د.87)، فيما سجل ثنائية كروتوني نيكولو زانيلاتو والصربي فلاديمير غوليميتش من ركلة جزاء في الدقيقتين 12 و36 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 36 نقطة وانتزع الصدارة مؤقتا من جاره ميلان صاحب الـ34 نقطة والذي يحل في وقت لاحق اليوم ضيفا على بينفينتو في الجولة ذاتها.

في المقابل، توقف رصيد كروتوني عند 9 نقاط في المركز الـ19 قبل الأخير على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنتر ميلان يمطر شباك كروتوني بسداسية ويصعد "مؤقتا" للصدارة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنتر ميلان يمطر شباك كروتوني بسداسية ويصعد "مؤقتا" للصدارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).