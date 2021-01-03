الكعبي يلتقي الحكيـم ويؤكد ضرورة اقرار قانون الموازنة العامة بوقت مبكر

2021/01/03 | 17:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، وجوب اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لهذا العام بوقت " مبكر ".واشار الكعبي، خلال لقائه رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، الى ان " مجلس النواب بدورته الحالية حريص على تشريع كافة القوانين الضامنة لاجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ، وتمنح الفرص الواسعة للكفاءات النزيهة بتمثيل الشارع العراقي ، وهذه العملية لن تتم دون الاسراع في تشريع قانون المحكمة الاتحادية بغية اعطاء الشرعية الكاملة لهذه الانتخابات، وعليه يجب ضمان رصانة هذا القانون المهم ".و اكد النائب الاول لرئيس البرلمان، وجوب اقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لهذا العام بوقت " مبكر " وبما يحفظ الطبقات الهشة واصحاب الدخل المحدود ، والتركيز على تعظيم الموارد غير النفطية وتنشيط آليات أخرى تتعلق بمكافحة الفساد واحكام السيطرة على المنافذ وترشيد الإنفاق غير الضروري وجذب الاستثمار للبلد ، مطالبا الحكومة والجهات والمؤسسات الرقابية و المعنية الاخرى لوضع الضمانات اللازمة والكفيلة بالسيطرة على غلاء اسعار السلع والمواد الغذائية الذي حصل بعد ارتفاع اسعار صرف الدولار ، ما اثقل كاهل المواطن بشكل كبير ./انتهى5

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