اشتباك مسلح بين قوات الوفاق وعناصر حفتر جنوب ليبيا

2021/01/03 | 17:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة سبها جنوبي ليبيا اشتباكا مسلحا بين قوتين، الأولى تتبع لحكومة الوفاق والأخرى لقوات القيادة العامة للجيش التابع لحفتر، وفق ما أفاد به مراسل قناة الحرة، الأحد.

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