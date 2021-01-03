طقس العراق.. أمطار خفيفة متوقعة الليلة وغدا الاثنين (خريطة)

2021/01/03 | 17:33 - المصدر: NRT عربية

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تشير توقعات احوال الطقس، الاحد، إلى احتمالية هطول زخات أمطار متفرقة خفيفة في بادية الجنوب الليلة، وتمتد يوم غد نحو ذي قار والسماوة وفرص ايضا لبعض المناطق من مدينة البصرة.

وقال المنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة اليوم، (3 كانون الثاني 2021): "السحب المرصودة مساء اليوم الاحد في اجواء غرب وجنوب غرب البلاد وتتقدم نحو اجواء باقي مدن الجنوب والفرات الاوسط ومناطق من الوسط تدريجيا هذه الليلة ونهار الاثنين".

وأضاف عطية: "توقعات بهطول زخات امطار متفرقة خفيفة في مجملها في بادية الجنوب الليلة تمتد يوم غد نحو ذي قار والسماوة وفرص ايضا لبعض مناطق متفرقة من مدينة البصرة ".

وأشار المنبئ الجوي إلى "طقس مستقر في باقي المدن" .

وأوضح، ان "درجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيفا ليومين ثم عودتها على ماهي عليه الان.



ودرجات الحرارة اعلى من معدلاتها العامة".

وبين عطية، انه "لاتوجد موجة باردة خلال هذا الاسبوع، وربما هناك موجة باردة قطبية متأخرة بعد 10 ايام".

A.A

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