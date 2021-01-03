2021/01/03 | 17:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية بأن الولايات المتحدة أصبحت أول دولة في العالم تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد فيها عتبة الـ350 ألفا.وأكدت الجامعة التي تعتمد في إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس السبت ارتفاعا غير مسبوق بواقع 299087 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تتخطى عتبة 350 ألف وفاة بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تتخطى عتبة 350 ألف وفاة بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).