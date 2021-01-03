2021/01/03 | 17:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- توقع المتنبئ الجوي صادق عطية بأن السحب المرصودة مساء اليوم الاحد في اجواء غرب وجنوب غرب البلاد تتقدم نحو اجواء باقي مدن الجنوب والفرات الاوسط ومناطق،من الوسط تدريجيا هذه الليلة ونهار الاثنين.وذكر المتنبئ الجوي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي بأن هناك توقعات بهطول زخات متفرقة خفيفة في مجملها في بادية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقعات بارتفاع درجات الحرارة لليومين المقبلين المركز الخبري الوطني.

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